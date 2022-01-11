İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2022 Salı / 8 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8447
  • EURO
    15,7391
  • ALTIN
    809.082
  • BIST100
    2046.03
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM, Yemen'in Hudeyde ilindeki limanların askeri amaçla kullanıldığı iddialarından endişeli
Dünya

BM, Yemen'in Hudeyde ilindeki limanların askeri amaçla kullanıldığı iddialarından endişeli

Birleşmiş Milletler Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA), Yemen'in Hudeyde ilindeki limanların askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddiaları endişeyle takip ettiğini duyurdu.

AA11 Ocak 2022 Salı 21:40 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 21:40
ABONE OL

UNMHA'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'deki limanların milyonlarca Yemenli için can damarı niteliğinde olduğu ifade edildi.

Hudeyde'deki limanların askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddiaların endişeyle takip edildiği aktarılan açıklamada, "UNMHA, limanların askeri amaçlarla kullanıldığı endişelerini gidermeye hazır ve yetkisi dahilindeki limanların teftiş edilmesi yönünde talepte bulunuldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, taraflara "itidal ve Yemen halkının çıkarları gereği kamu tesisleri ile limanların korunması" çağrısında bulunuldu.

Yemen'de hükümete destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, 8 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İran destekli Husileri "Hudeyde'deki Salif Limanı'nı terör faaliyetleri ve bomba yüklü tekneler göndermek için kullanmakla" suçlamıştı. Maliki, "Hudeyde Limanı da İran'dan gelen balistik füzelerin ulaştığı ana liman. Limanları hedef almak istemiyoruz ve (Yemen krizine) kapsamlı bir siyasi çözüm arıyoruz." demişti.

Husilerin sözde Dışişleri Bakanı Hişam Şeref ise Suudi Arabistan'ı "Hudeyde'deki limanları yok etme niyetini gerekçelendirmek için bu limanların silah kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığı iddiasını ortaya atmakla" suçlamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun destek verdiği hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.