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Dünya

BM yetkilisi açıkladı: İsrail güçlerinin Batı Şeria'da kontrol etmediği yer kalmadı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Batı Şeria'daki işler direktörü Adam Boulokos, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin kontrol etmediği yer kalmadığını ve işgalin, insanların günlük hareketlerini kısıtladığını belirtti.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 18:02 - Güncelleme:
BM yetkilisi açıkladı: İsrail güçlerinin Batı Şeria'da kontrol etmediği yer kalmadı
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Boulokos, TRT World'e yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'daki baskınlarında yaşanan artışı değerlendirdi.

Ekim ayı boyunca Batı Şeria'da İsrail baskınları nedeniyle neredeyse tam bir kapanma yaşandığını kaydeden Boulokos, "Batı Şeria'da İsrail'in el sürmediği ve kontrol altına almadığı yer kalmadı. İşgal, insanların günlük hareketinin kısıtlanması anlamına geliyor." dedi.

İsrail güçleri son olarak bugün, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 25 yaşındaki Filistinli bir doktoru öldürmüş, 2 kişiyi de yaralamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 232'ye yükseldi.

  • BM Yardım Ajansı
  • UNRWA işleri
  • Batı Şeria kontrol

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