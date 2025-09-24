İSTANBUL 26°C / 18°C
BM yolunda katil Netanyahu'ya büyük protesto: “Tutuklanmalısın” pankartları

BM Genel Kurulu için ABD'ye gitmeye hazırlanan işgalci Netanyahu, Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'nda yüzlerce kişi tarafından protesto edildi. Göstericiler, 'Netanyahu tutuklansın' pankartlarıyla, 'Gazze saldırıları durdurulsun' çağrısında bulundu.

AA24 Eylül 2025 Çarşamba 23:21 - Güncelleme:
İsrail'de yayın yapan Walla haber sitesinin haberine göre, başkent Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'nda toplanan yüzlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu'dan Gazze Şeridi'ne saldırıları derhal durdurması ve esir takası anlaşması imzalamasını istedi.

"NETANYAHU HAPSE ATILSIN"

Hapishane tulumları giymiş birkaç göstericinin Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama kararı çıkarttığı Başbakan Netanyahu'nun hapse atılmasını talep eden pankartlar açtığı görüldü.

Netanyahu'nun perşembe günü yerel saatle sabah 03.00'te ABD'ye hareket etmesi ve cuma günü New York'taki BM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapması bekleniyor.

Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesi, Başbakan Netanyahu'nun pazartesi Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini yazdı.

