BM yolunda katil Netanyahu'ya büyük protesto: “Tutuklanmalısın” pankartları

İsrail'de yayın yapan Walla haber sitesinin haberine göre, başkent Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'nda toplanan yüzlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu'dan Gazze Şeridi'ne saldırıları derhal durdurması ve esir takası anlaşması imzalamasını istedi.

"NETANYAHU HAPSE ATILSIN"

Hapishane tulumları giymiş birkaç göstericinin Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama kararı çıkarttığı Başbakan Netanyahu'nun hapse atılmasını talep eden pankartlar açtığı görüldü.

Netanyahu'nun perşembe günü yerel saatle sabah 03.00'te ABD'ye hareket etmesi ve cuma günü New York'taki BM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapması bekleniyor.

Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesi, Başbakan Netanyahu'nun pazartesi Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini yazdı.

