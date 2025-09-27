İSTANBUL 22°C / 16°C
  Dünya
  • Dünya
  BM Zirvesi'nde ilginç görüntüler... Macron'un ensesine yapıştı
Dünya

BM Zirvesi'nde ilginç görüntüler... Macron'un ensesine yapıştı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva arasındaki görüntüler dikkat çekti. Görüntülerde Lula da Silva'nın Macron'un ensesinden tuttuğu, Macron'un da şaşırıp gülerek tepki verdiği görüldü. O anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

HABER MERKEZİ27 Eylül 2025 Cumartesi 10:06 - Güncelleme:
BM Zirvesi'nde ilginç görüntüler... Macron'un ensesine yapıştı
ABONE OL

Brezilya Devlet Başkanı Lula de Silva ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında yaşanan BM Zirvesi'ne damga vurdu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Lula da Silva ile Macron arasındaki ayaküstü sohbet beklenmedik bir hareketle gündeme geldi.

Yakınlık göstermek isteyen Silva, Macron'un ensesinden tuttu ve uzun süre bu şekilde konuşmaya devam etti.

Silva'nın bu hareketi karşısında şaşıran Macron ise, gülümseyerek durumu geçiştirmeye çalıştı.

O anlar sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar "Silva, Macron'a el ense çekmiş" yorumunda bulundu.

BM Zirvesi için New York'ta bulunan Macron, Trump'ın konvoyunun geçişi nedeniyle aracı durdurulup bir süre aracında mahsur kalmış, ardından yürüyerek Fransız Büyükelçiliği'ne giderken Trump'ı arayarak "Bil bakalım ne oldu? Şu anda sokakta bekliyorum çünkü her yer senin için kapalı" demişti.

Mahsur kalan Macron'dan Trump'a sitem

