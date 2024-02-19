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Dünya

BM'de Afganistan toplantısı başladı: Taliban katılmama kararı

BM'de Afganistan konulu toplantı Katar'da başladı. Taliban hükümetinin, Afganistan konulu Doha toplantısına katılmayı reddettiği aktarıldı.

AA19 Şubat 2024 Pazartesi 00:09 - Güncelleme:
BM'de Afganistan toplantısı başladı: Taliban katılmama kararı
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Birleşmiş Milletlerin (BM), Katar'ın başkenti Doha'daki Afganistan konulu toplantısının başladığı belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katıldığı toplantıda, Afganistan'daki Taliban yönetiminin yer almadığı ifade edildi.

TALİBAN'DAN KATILMAMA KARARI

Katar merkezli Al Jazeera Televizyonunun internet sitesindeki haberinde ise Afgan hükümetinin, Afganistan konulu Doha toplantısına katılmayı reddettiği aktarıldı.

Söz konusu toplantı, Afganistan'daki Taliban hükümetinin, Ağustos 2021'de iktidara gelmesinden sonra katılmayı reddettiği ilk uluslararası toplantı oldu.

DAVET EDİLMİŞLERDİ

Afganistan geçici hükümetinin siyasi işlerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Abdul Kebir, 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 18-19 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'da Birleşmiş Milletlerin (BM) düzenleyeceği Afganistan konulu toplantıya davet edildiklerini açıklamıştı.

Taliban yönetimi, BM'nin Mayıs 2023'te Doha'da düzenlediği Afganistan konulu ilk toplantıya ise davet edilmemişti.

  • Afganistan toplantısı
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