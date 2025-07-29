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Dünya

BM'de Filistin için yol haritası kabul edildi: Suudi Arabistan ve Fransa'dan ortak belge

Birleşmiş Milletler'de (BM) Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ın ikinci gününde,

AA29 Temmuz 2025 Salı 22:25 - Güncelleme:
BM'de Filistin için yol haritası kabul edildi: Suudi Arabistan ve Fransa'dan ortak belge
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Birleşmiş Milletler'de (BM) Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ın ikinci gününde, kapsamlı ve uygulanabilir bir çerçeve sunan belgenin kabul edildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan'da yayın yapan El-İhbariyye kanalının haberine göre Bin Ferhan, Suudi Arabistan ve Fransa'nın başkanlık ettiği konferansta yaptığı konuşmada, "Konferansın nihai belgesi kabul edildi." dedi.

Bakan, belgenin "İki devletli çözümün (Filistin ve İsrail) hayata geçirilmesi ve herkes için barış ve güvenliğin sağlanması amacıyla, kapsamlı ve uygulanabilir bir çerçeve sunduğunu" belirtti ancak belgenin ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Suudi Bakan Bin Ferhan dün başlayan Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ın açılış konuşmasında da "bölgede güvenlik ve istikrarın, Filistin halkı için adaletin sağlanması ve meşru haklarının verilmesiyle başlayacağını" ifade etmişti.

Yarın sona erecek olan konferansa Filistin devletinin uluslararası alanda tanınmasının desteklenmesi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi amacıyla çok sayıda ülke ve uluslararası temsilci katılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletini tanıma kararı aldıklarını ve bu konuda eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda resmi bir açıklama yapacaklarını bildirmişti.

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