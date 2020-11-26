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Dünya

BM'de İsrail lehine oy mu kullandılar? Sudan'dan açıklama geldi

Sudan, 'Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda İsrail lehine bir kararı desteklediği' iddialarını yalanladı.

AA26 Kasım 2020 Perşembe 07:49 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 08:08
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Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan’ın BM’de İsrail lehine oy kullandığına dair bazı basın organlarındaki haberler asılsızdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Sudan’ın mevcut Genel Kurul ve önceki oturumlar esnasında İsrail tarafından sunulan herhangi bir karar tasarısı lehinde oy kullanmadığı belirtildi.

İsrail basınında 20 Kasım’daki haberlerde, BM’deki karar tasarısının 24 "çekimser" oya karşın 144 ülkenin desteğiyle kabul edildiği aktarılarak Sudan’ın da karara destek verdiği öne sürülmüştü.

Sudan, 23 Ekim’de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı aldığını açıklamıştı.

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