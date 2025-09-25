İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2025 Perşembe / 3 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4681
  • EURO
    48,8169
  • ALTIN
    4985.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM'de konuşan Şara ile ilgili çarpıcı gerçek! Fotoğrafı paylaşıldı
Dünya

BM'de konuşan Şara ile ilgili çarpıcı gerçek! Fotoğrafı paylaşıldı

BM Genel Kurulu'nda yaklaşık 58 yıl sonra konuşan ilk Suriye lideri olan Ahmed Şara'nın, kürsüde yaptığı konuşmayı bizzat kendisinin yazdığı ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ25 Eylül 2025 Perşembe 09:04 - Güncelleme:
BM'de konuşan Şara ile ilgili çarpıcı gerçek! Fotoğrafı paylaşıldı
ABONE OL

Yıllar önce Irak'ta ABD'ye karşı mücadele eden, Suriye'de HTŞ liderliğini üstlenmiş ve başına 10 milyon dolar ödül konmuş olan Ahmed Şara, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda "Suriye Cumhurbaşkanı" sıfatıyla dünyaya seslendi.

BM Genel Kurulu'nda yaklaşık 58 yıl sonra konuşan ilk Suriye lideri olan Ahmed Şara, ülkesinin menfaatleri için BM'de yaptığı konuşmada "Suriye'nin bileklerindeki zincirlerin kırılmasını" net şekilde ifade ederken, tarihi konuşmaya ilişkin dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı.

FOTOĞRAFI ŞEYBANİ PAYLAŞTI

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Şara'nın BM'de yaptığı konuşma öncesindeki anlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Şeybani yaptığı paylaşımda, "Tüm Dışişleri ekibi hazırlık yapsa da Sayın Cumhurbaşkanı, Suriye'nin hikayesini bizzat kendi kalemiyle yazmakta ısrar etti." dedi.

58 yıl sonra BM kürsüsünde bir ilk! Cumhurbaşkanı Şara: Özellikle Türkiye'ye teşekkür ediyorum

Yıllar sonra karşı karşıya geldiler
  • BM Genel Kurulu
  • Ahmed Şara
  • Suriye

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.