Yıllar önce Irak'ta ABD'ye karşı mücadele eden, Suriye'de HTŞ liderliğini üstlenmiş ve başına 10 milyon dolar ödül konmuş olan Ahmed Şara, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda "Suriye Cumhurbaşkanı" sıfatıyla dünyaya seslendi.

BM Genel Kurulu'nda yaklaşık 58 yıl sonra konuşan ilk Suriye lideri olan Ahmed Şara, ülkesinin menfaatleri için BM'de yaptığı konuşmada "Suriye'nin bileklerindeki zincirlerin kırılmasını" net şekilde ifade ederken, tarihi konuşmaya ilişkin dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı.

FOTOĞRAFI ŞEYBANİ PAYLAŞTI

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Şara'nın BM'de yaptığı konuşma öncesindeki anlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Şeybani yaptığı paylaşımda, "Tüm Dışişleri ekibi hazırlık yapsa da Sayın Cumhurbaşkanı, Suriye'nin hikayesini bizzat kendi kalemiyle yazmakta ısrar etti." dedi.

