Dünya

BM'de kritik oylama: 107 ülkeden ''koşulsuz ateşkes''e onay

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılında “acil, tam ve koşulsuz ateşkes” çağrısı yapan karar tasarısını 107 oyla kabul etti. Oylamada 12 ülke “ret”, 51 ülke ise “çekimser” oy kullandı.

AA25 Şubat 2026 Çarşamba 01:08 - Güncelleme:
BM'de kritik oylama: 107 ülkeden ''koşulsuz ateşkes''e onay
ABONE OL

BM Genel Kurulunun, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılına girmesi dolayısıyla düzenlenen özel oturumunda, Ukrayna'nın girişimiyle ve 46 ülkenin ortaklığıyla sunulan karar tasarısı için oylama yapıldı.

Ukrayna'da "acil, tam ve koşulsuz ateşkes" çağrısında bulunan karar tasarısı, 12 "ret" oyuna karşılık 107 "lehte" oyla kabul edildi. Üyelerin 51'i ise "çekimser" oy kullandı.

Savaşın bölgesel ve küresel etkilerine dikkati çekilen karar kapsamında "esirlerin hepsinin takas edilmesi, yasa dışı şekilde gözaltına alınan tüm kişilerin serbest bırakılması ve çocuklar dahil zorla yerinden edilen veya sınır dışı edilen sivillerin geri dönüşünün sağlanması" isteniyor.

Kararda, "Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve karasuları dahil toprak bütünlüğüne" destek ifade edilerek, Rusya'nın "sivillere ve kritik enerji altyapısına yönelik saldırılarından ciddi endişe duyulduğu" belirtildi.

ABD'DEN KARARDAKİ BAZI İFADELERİN "MÜZAKERELERDEN DİKKATİ DAĞITABİLECEĞİ" ENDİŞESİ

Oylamada, "çekimser" oy kullanan ABD'nin karar tasarısının bir bölümünün geri kalanından ayrılması ve farklı oylamaya tabi tutulması hususunda önerge sunması dikkati çekti.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, "Bizim görüşümüze göre, karardaki bazı ifadeler, kalıcı barışa giden yolu açabilecek diplomatik yolların tamamının ele alınmasını desteklemek yerine devam eden müzakerelerden dikkati dağıtma olasılığı taşıyor." dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mariana Betsa ise ABD'nin önergesini "endişe verici" ve "kabul edilemez" şeklinde nitelendirerek reddetti.

