AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Birleşmiş Milletler'de düzenlenen Parlamenterler Oturumunda, söz alması için kendisini seslenen yetkilinin, 'Turkey' sözünü düzeltti. Özboyacı'nın "Artık 'Turkey' değil, Türkiye" ifadelerini kullanması üzerine yetkili, çağrısını yineleyerek 'Türkiye' ifadesini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN BM'DE "TÜRKİYE" HASSASİYETİ GÖSTEREN ÖZBOYACI'YA TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Birleşmiş Milletler (BM) Parlamenterler Oturumu'nda Türkiye delegasyonuna "Turkey" denilmesine müdahale ederek, hitabın "Türkiye" olarak düzeltilmesini sağlayan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'ya teşekkür etti.

Altun, sosyal medya hesabından, AK Parti Konya Milletvekili Özboyacı'nın BM ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU) ortaklığında düzenlenen Birleşmiş Milletler Parlamenterler Oturumu'nda Türkiye delegasyonuna "Turkey" denilmesine müdahale ettiği videoyu alıntıladı.

Videoda, Türkiye delegasyonuna söz verilirken "Turkey" denilmesinin ardından Özboyacı'nın "Artık Turkey değil, Türkiye" şeklinde karşılık verdiği ve ardından hitabın "Türkiye" şeklinde düzeltildiği kaydedildi.

Fahrettin Altun, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri neticesinde ülkemizin adının Birleşmiş Milletler nezdinde 'Türkiye' olarak tescil edildiğini bütün muhataplarımıza hatırlatmak isteriz. Birleşmiş Milletler çatısı altında ülkemizin adının, doğru şekliyle, 'Türkiye' olarak anılmasına yönelik bu hassasiyeti nedeniyle AK Parti Konya Milletvekilimiz Selman Özboyacı'ya teşekkür ederim."