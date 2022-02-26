BM'de yaylım ateşi: Asker cesetlerini annelerine göndermeden savaş bitmeyecek

AA 26 Şubat 2022 Cumartesi 07:42 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 07:42

New York'taki BM Genel Merkezi'nde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının kınanması teklifiyle toplanan Güvenlik Konseyi'nde, Rus Büyükelçinin veto hakkını kullanmasına sinirlenen Kislitsa, "Ülkeme karşı yürütülen bu savaş, binlerce Rus askerinin cesetleri Rusya'daki annelerine gönderilmeden sona ermeyecek." ifadesini kullandı.



Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi ve aynı zamanda Güvenlik Konseyi'nin Rusya adına dönem başkanlığını yürüten Vassily Nebizia kullandığı "hayır" oyuyla, toplantıda Ukrayna'ya yönelik mevcut Rus saldırısını kınayan bir karar taslağının yayınlanması engellenmiş oldu.

Ukrayna Büyükelçisi oturumdaki ifadesinde, konsey üyesi devletlerin temsilcilerinden, Ukrayna'daki askeri operasyonlar sonucunda son iki gün içinde öldürülen sivil kurbanların anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını istedi.

Rus Temsilci Nebizia, Ukraynalı mevkidaşını boykot ederek, saygı duruşunda bulunulması gerekenle arasında, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki sivil kurbanların da bulunması gerektiğini söyledi.

- "BU TOPLANTIYA BAŞKANLIK ETMEMELİSİNİZ"

Saygı duruşunun ardından Ukrayna büyükelçisi Rus meslektaşına hitaben, "Ülkeniz bu uluslararası örgütün tüzüğünü her gün ihlal ediyor ve bu toplantıya başkanlık etmemelisiniz." diye seslendi.

Kislitsa sözlerinin devamında Rusya Büyükelçisine, "Devlet Başkanınız bugün Ukrayna ordusunun ülkemde iktidarı ele geçirmesini istedi. Senin sorunun ne? Delirdin mi? BM ilkelerine biraz saygı göster." diye ekledi.

Öte yandan Rus delege, ülkesinin 2014 yılında Ukrayna'da aşırı milliyetçilerin iktidarı ele geçirmesi olaylarını, işledikleri suçları ve Batı'nın onlara verdiği desteği görmezden geldiği için bugün karar taslağını reddettiğini ifade etti.

Rus büyükelçi, "Ukrayna'daki mevcut rejim bir darbe sonucu iktidara geldi ve aynı zamanda ülkenin doğu bölgelerinde Donetsk ve Luhansk'ta savaş yürütüyor." dedi.

Nebizia, Ukraynalı mevkidaşının "Rus birliklerinin Ukrayna'da bir anaokulunu bombaladığı" iddiasıyla ilgili söylediklerinin doğru olmadığını savundu.

ABD'NİN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ, BMGK TASARISINI VETO EDEN RUSYA'YA TEPKİ GÖSTERDİ

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etmesi üzerine, "Bu kararı veto edebilirsiniz ama sesimizi veto edemezsiniz." dedi.

Thomas Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını kınayan BMGK yasa tasarısını veto etmesinin ardından konuştu.

Rusya'nın vetosunun sürpriz olmadığını belirten ABD Daimi Temsilcisi, "Rusya, bugün, Ukrayna'daki önceden tasarlanmış, sebepsiz, haksız ve mantıksız savaşını korumak için veto yetkisini kullandı." ifadesini kullandı.

Thomas Greenfield, "Ancak açık söyleyeyim; Rusya, bu kararı veto edebilirsiniz ama sesimizi veto edemezsiniz. Doğruların söylenmesini, ilkelerimizi veto edemezsin. Ukrayna halkını veto edemezsiniz. BM Sözleşmesini veto edemezsiniz." diye seslendi.

Karar tasarısına destek veren konsey üyelerine BM ilkelerine bağlılıklarından dolayı öven Thomas Greenfield, dünyadaki milletlerin Rusya'yı saldırılarından sorumlu tutmaya ve Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Karar tasarısını ABD ile birlikte konseye sunan ve oylamadan sonra söz alan Arnavutluk'un BM Daimi Temsilcisi Ferit Hoxha da Rusya'nın vetosundan dolayı konseyin rehin alındığını belirterek, "Konsey dünyaya birliğini, gücünü ve yararlılığını göstermek için değerli bir fırsatı kaybetti." dedi.

Arnavutluk Daimi Temsilcisi, BM'nin ilkeleri çerçevesinde Rusya'nın saldırılarına karşı üye devletlerle çalışmaya devam edeceklerini kaydederek, "Rusya zarar verebilir, insanları öldürebilir, meşru hükümeti devirip Ukrayna'yı yok etmeye çalışabilir ama tarihin öğrettiği gibi, özgürlüğü asla öldüremez." ifadelerini paylaştı.

Perşembe günü şafak vakti Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırı başlatmasının ardından dünyanın birçok ülkesinden gelen tepkiler devam ederken Moskova'ya karşı ekonomik yaptırımlar devreye sokuldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e göre, Rus askeri müdahalesinin ilk gününde siviller de dahil olmak üzere 130'dan fazla kişi öldürüldü.