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Dünya

BM'den 24 milyon Suriyeli için yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Brüksel'deki Suriye toplantısı öncesi yardıma muhtaç 24 milyon Suriyeli için 10 milyar dolar yardım çağrısında bulundu.

AA29 Mart 2021 Pazartesi 07:09 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 07:09
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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve BM Kalkınma Programı ortak bir açıklama yaparak, uluslararası toplumdan milyonlarca Suriyeliye yardımlarını artırmasını istedi.

Suriyelilerin giderek artan açlık ve yoksullukla karşı karşıya olduğuna dikkat çekilen açıklamada, komşu ülkelerinse her 5 Suriyeliden 4'üne ev sahipliği yaptığı ifade edildi.

Ülke içinde ve komşu ülkelerde bu yıl yardıma muhtaç olan Suriyelilerin sayısının 20 milyondan 24 milyona çıktığı belirtilen açıklama, 2021'de Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 10 milyar dolar fona ihtiyaç duyulduğu, 4,2 milyar doların Suriye içinde, 5,8 milyar doların ise komşu ülkelerdeki mülteciler için kullanılacağı kaydedildi.

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