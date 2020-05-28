İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8179
  • EURO
    7,5605
  • ALTIN
    375.547
  • BIST100
    105360
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM'den ABD'de siyahi Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesine kınama:
Dünya

BM'den ABD'de siyahi Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesine kınama:

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ABD'deki silahsız Afro-Amerikalıların polis tarafından öldürülmelerinin önüne geçilmesi için 'ciddi eylem' çağrısında bulundu.

AA28 Mayıs 2020 Perşembe 21:26 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 21:28
ABONE OL

Bachelet, Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösterilere de değinerek, şiddet ve mülke zarar verilmesinin "polis vahşeti" ve "gizli ayrımcılık" sorununu çözmeyeceğini kaydetti.

Göstercileri şiddete başvurmamaya ve barışçıl şekilde hareket etmeye davet eden Bachelet, polise de aşırı güç kullanarak mevcut durumu daha fazla germemesi uyarısında bulundu.

- FLOYD'UN "NEFES ALAMIYORUM" FERYADI, POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI

46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve bir grup protestocu Floyd'un öldürüldüğü kavşakta toplanarak polis şiddetini protesto etmişti.

"Nefes alamıyorum", "Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri" yazılı dövizlerle polis merkezine yürümek isteyen protestocular, etraftaki bazı dükkanların camlarını kırmış, bir polis aracına zarar vermiş, polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Federal Soruşturma Bürosu ile Adalet Bakanlığına, Floyd'un ölümüne ilişkin soruşturmayı hızlandırması için talimat verdiğini açıklamıştı.

Olaya karışan dört polisin işine dün son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürüyor.

İşte CHP ve darbecilerin kirli ittifakını bir kez daha tescilleyen ses kaydı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.