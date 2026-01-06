BM'den ABD'ye Venezuela uyarısı: Hukukun temel ilkesine zarar verdiniz

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, "ABD'nin Venezuela'ya yönelik müdahalesinin, uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olan 'devletlerin başka bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı tehditte bulunmaması ya da güç kullanmaması' ilkesine zarar verdiği açıktır." dedi.

Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, ABD'nin hafta sonu gerçekleştirdiği askeri müdahalenin ardından Venezuela'daki durumdan derin endişe duyduğunu belirten Shamdasani, "ABD'nin Venezuela'ya yönelik müdahalesinin, uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olan 'devletlerin başka bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı tehditte bulunmaması ya da güç kullanmaması' ilkesine zarar verdiği açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin müdahalesini Venezuela hükümetinin uzun süredir devam eden ve ağır insan hakları ihlalleri siciline dayandırarak meşrulaştırmaya çalıştığını belirten Shamdasani, insan hakları ihlallerinden hesap sorulmasının uluslararası hukuka aykırı tek taraflı askeri müdahaleler yoluyla sağlanamayacağını bildirdi.

Venezuela halkının adil ve mağdur merkezli bir süreç yoluyla hesap sorulmayı hak ettiğini vurgulayan Shamdasani, BM İnsan Hakları Ofisinin yaklaşık 10 yıldır Venezuela'daki durumun sürekli kötüleştiğine işaret eden tutarlı raporlarında da açıkça görüldüğü üzere, Venezuela halkının haklarının uzun süredir ihlal edildiğini belirtti.

- VENEZUELA'NIN GELECEĞİ, HALKI TARAFINDAN BELİRLENMELİ

Shamdasani, "ABD müdahalesinin sonucu olarak ülkedeki mevcut istikrarsızlığın ve daha fazla militarizasyonun durumu daha da kötüleştireceğinden endişe duyuyoruz. Venezuela yetkililerinin 3 Ocak'ta yürürlüğe giren olağanüstü hal ilanı, insanların serbest dolaşımına kısıtlamalar getirilmesi, ulusal savunma için gerekli mallara el konulması ile toplanma ve protesto hakkının askıya alınması gibi önlemleri içerdiği için endişelere yol açıyor." diye konuştu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ün, ABD ve Venezuela yetkililerinin yanı sıra uluslararası topluma da insan hakları dahil olmak üzere uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunduğunu aktaran Shamdasani, Venezuela'nın geleceğinin, kendi kaderini tayin hakkı ve doğal kaynakları üzerindeki egemenliği dahil olmak üzere insan haklarına tam saygı temelinde, yalnızca Venezuela halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

- NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.