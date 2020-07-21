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Dünya

BM'den Azerbaycan-Ermenistan çatışması uyarısı: Felaket olur

Birleşmiş Milletler (BM) Azerbaycan ile Ermenistan arasında yükselen gerginliğin ardından açıklama yaptı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 'İki ülke arasında büyük bir çatışma, felaket olur.' ifadelerini kullandı.

AA21 Temmuz 2020 Salı 07:48 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 07:48
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, iki ülke arasında yaşanan gerginliği derin endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Azerbaycan ve Ermenistan'a azami itidal çağrısı yapan Dujarric, "İki ülke arasında büyük bir çatışma, felaket olur." dedi.

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde devam eden çatışmalarda ise Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker hayatını kaybetmişti.

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