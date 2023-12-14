BM'den cami işgal eden İsrail'e tepki: Dini alanlar sapkın amaçlar için kullanılmamalı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kutsal ve dini alanlara yönelik saygısızlığa hoşgörü gösterilmeyeceğini vurgulayan Dujarric, bunun temel görgü kurallarına da aykırı olduğunu ifade etti.

Olaya dahil olan İsrailli askerlerin cezalandırıldığını belirten Dujarric, "Dini alanlara saygı gösterilmeli ve söz konusu alanlar sapkın amaçlar için kullanılmamalı." dedi.

BULAŞICI HASTALIK RİSKİ ARTIYOR



Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) edinilen bilgiye göre, Gazze'de yoğun yağışların sellere yol açarak zaten zor olan yaşam koşullarını iyice kötüleştirdiğine dikkati çekti.

Atık yönetimi de düzgün şekilde yürütülmediği için bulaşıcı hastalık riskinin arttığını kaydeden Dujarric, çatışma yoğunluğu ve yakıt kıtlığı nedeniyle yardım dağıtımının çok zorlaştığını dile getirdi.

Dujarric, BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) edinilen bilgiye göre de 7 Ekim'den bu yana UNRWA tesislerine 156 saldırı düzenlendiğini bildirdi.

"GENEL SEKRETER İLK GÜNDEN BERİ SESİNİ ÇIKARMAKTAN ÇEKİNMEDİ"



Genel Sekreter Antonio Guterres'in Gazze'deki durumu tanımlamak için neden "soykırım" ifadesini kullanmadığına ve buna bir mahkeme karar verdikten sonra her şey için çok geç kalınıp kalınmayacağına ilişkin soruya Dujarric, "Genel Sekreter olan bitenle ilgili derin endişesini ve sivillerin bedel ödemesine tepkisini dile getirdi." yanıtını verdi.

Dujarric, "Genel Sekreter ilk günden beri sesini çıkarmaktan çekinmedi." ifadesini kullandı.

İSRAİL ASKERLERİNDEN ÇİRKİN SALDIRI



İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri baskınlar sırasında bir camiyi işgal etmişti.

Camiye ayakkabılarıyla giren askerlerden biri, mihrabın önündeki mikrofonu alarak Yahudi duası okumuştu.

Mikrofonu tutan asker, arkadaşları kendisini videoya alırken, Yahudilerin sabah ve akşam vakitlerinde okuduğu "Şema Yisrael" (Dinle Ey İsrail) duasını seslendirmişti.

Görüntülerde, Yahudi duasının caminin hoparlörlerinden yankılandığı, bu sırada bazı İsrail askerlerinin de güldüğü görülmüştü.

İsrail ordusundan, görüntülere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, 3 gün kuşatma altında tuttuğu ve kanlı baskınlar düzenlediği Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'nda 12 Filistinliyi öldürmüş, 20 evi bombalamış ve 700 Filistinliyi gözaltına almıştı.

İsrail ordusu, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını başlatmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarını artırdı.