BM'den devrik lidere ziyaret

AA 27 Ağustos 2020 Perşembe 18:15 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 18:15

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), Mali'de askeri cuntanın serbest bıraktığı devrik lider İbrahim Boubacar Keita'yı ziyaret etti.

MINUSMA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, MINUSMA Başkanı ve BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi Mahamat Saleh Annadif'in, serbest bırakılan Keita ile rezidansında görüştüğü belirtildi.

Görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı.

Başbakan ve Meclis Başkanı da serbest kalabilir

Öte yandan yerel basında, hala askeri cunta tarafından alıkonulan Başbakan Boubou Cisse ve Meclis Başkanı Moussa Timbine'nin de serbest bırakılacağı iddia edildi.

Mali'de 18 Ağustos'ta yapılan darbeden bu yana askeri cunta tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Keita, 03.00 sularında serbest bırakılmıştı.

Keita'nın özel bir tim tarafından Sebenikoro'daki rezidansına götürüldüğü duyurulmuştu.

ECOWAS'ın yaptırımları kaldıracağı tahmin ediliyor

Devrik liderin serbest kalması, bölgeye heyet gönderen Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) ilk talepleri arasında yer alıyordu.



Bölgeye giden ECOWAS heyeti, 22-24 Ağustos'ta başta askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Cephesi (CNSP) ile olmak üzere çeşitli görüşmeler yapmıştı.



Heyet, Keita'yı da ziyaret etmiş, devrik lidere nasıl istifa ettiğine dair bazı sorular yöneltmişlerdi.

Keita da istifasının zorla olmadığını ve göreve dönmek istemediğini belirtmişti.



CNSP de Keita'nın istediği yerde tedavi görebileceğini duyurmuştu.



Bu gelişmelerin ardından heyetin görüşmelerden memnun kaldığı ve ECOWAS'ın da Mali'ye uyguladığı yaptırımları kaldırabileceği ya da esnetebileceği kaydedilmişti.



ECOWAS'ın dün, heyetin bölgedeki izlenimlerini paylaşması için video konferans yoluyla zirve düzenlemesi bekleniyordu ancak zirvenin yarın yapılacağı bilgisi paylaşıldı.



ECOWAS, darbenin olduğu 18 Ağustos akşamı, 14 üye ülkenin hava ve kara sınırlarının Mali'ye kapatıldığını, ticari ve ekonomik faaliyetlerin de durdurulduğunu açıklamıştı.



Mali'deki muhalefet platformu M5 RFP ise bunun yasa dışı olduğunu, ECOWAS'ın halklara değil, hükümetlere yaptırım uygulayabileceğini savunuyor.



Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.



Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.



Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.



Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.

