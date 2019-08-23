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BM: Dine dayalı zulüm son bulsun

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın, Yahudi düşmanlığı, Müslüman karşıtlığı, Hristiyanlar ve diğer dini gruplara zulmün son bulması için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

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Guterres, "Uluslararası Din ve İnanç Temelinde Şiddet Eylemleri Kurbanlarını Anma Günü" vesilesiyle Twitter'dan yaptığı açıklamada, dinleri ya da inançları nedeniyle saldırıya uğrayanların sayısında artış olduğuna işaret ederek, buna "dur" demenin zamanının geldiğini vurguladı.

"Dünyanın, Yahudi düşmanlığı, Müslüman karşıtlığı, Hristiyanlar ve diğer dini gruplara zulmün son bulması için harekete geçmesi" gerektiğini kaydeden Guterres, "Hepimizin birbirimizi gözetme sorumluluğumuz var." ifadelerini kullandı.

"IRKÇILIK, BARIŞI TEHDİT EDİYOR"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM Güvenlik Konseyinde "Uluslararası Din ve İnanç Temelinde Şiddet Eylemleri Kurbanlarını Anma Günü" dolayısıyla yapılan gayriresmi toplantıya Cenevre'den video konferans yoluyla katıldı.

Bachelet, dünya genelinde artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve dine dayalı hoşgörüsüzlüğün hayatları, demokrasiyi ve barışı tehdit ettiğini belirterek, farklılıklar kabul edilmezse dünyada barışın olamayacağını kaydetti.

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