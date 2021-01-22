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Dünya

BM'den, dini mekanlar için küresel konferans yapılması kararı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, dini mekanların tahribini kınayan ve dini alanların korunmasına yönelik küresel bir konferans düzenlenmesini hedefleyen kararı kabul etti.

AA22 Ocak 2021 Cuma 14:48 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 14:48
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BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Suudi Arabistan’ın önerdiği, ABD ve AB tarafından desteklenen küresel konferans düzenlenmesi kararının kabul edildiğini bildirdi.

Konferansta, dini mekanların ve dini törenlerin terör saldırıları ve yasa dışı milisler tarafından daha çok hedef alınmasını kınamaya, değerlere zarar verilmesini önlemeye odaklanılacağı belirtildi.

Kararda dünya üzerindeki tüm dini mekanların, toplulukların tarihini, sosyal dokusunu ve geleneklerini temsil ettiği ifade edildi.

Suudi Arabistan tarafından önerilen kararın, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Yemen, Bahreyn, Sudan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filistin dahil olmak üzere Arap ülkelerince desteklendiği aktarıldı.

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