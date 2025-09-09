İSTANBUL 28°C / 19°C
Dünya

BM'den dünyaya Gazze çağrısı: Acil ateşkes yapılmalı

BM Genel Kurul Başkanlığı görevine başlayan Annalena Baerbock, ilk açıklamasında Gazze'de insani durumun iyileştirilmesi ve ateşkes için yoğun diplomasi çağrısı yaptı.

9 Eylül 2025 Salı 20:37
BM'den dünyaya Gazze çağrısı: Acil ateşkes yapılmalı
Eski Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, bu sabah yemin etmesinin ardından BM 80'inci Genel Kurul Başkanı olarak yaptığı ilk basın açıklamasında, Gazze'de "acil ve kalıcı bir ateşkes için diplomatik çabaların yoğunlaştırılması" çağrısında bulundu.

"Bölgede (Gazze) daha fazla ilgiye değil, acil ve kalıcı bir ateşkes için yoğunlaştırılmış diplomatik çabalara, İsrail hükümetinin Gazze'deki sivillerin insani durumlarını iyileştirmesine ve Hamas tarafından tutulan tüm esirlerin serbest bırakılmasına ihtiyacımız var." ifadelerine yer veren Baerbock, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını ise "endişe verici" bir gelişme olarak değerlendirdi.

Baerbock, "Tüm tarafları BM Şartı'mızın gerektirdiği şekilde azami itidal göstermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

BM'ye üye tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Baerbock, BM'nin 80'inci dönem açılış toplantılarına katılacak tüm heyetlere, ev sahibi ülkenin izin vermesi gerektiğinin, bunun ABD ile BM arasında yapılan anlaşmanın bir gereği olduğunun altını çizdi.

Yeni BM Genel Kurul Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda bir dönüm noktasındayız. BM, hem mali hem de siyasi olarak baskı altında. Bu nedenle 80'inci oturum sıradan bir oturum değil. Kuruluşundan 80 yıl sonra, bölünmüş bir dünyada, görevimiz Birleşmiş Milletler'i ayakta tutmak, güçlendirmek ve 21. yüzyıla uygun hale getirmektir."

Popüler Haberler
