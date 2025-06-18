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Dünya

BM'den dünyaya İran-İsrail uyarısı: Büyük sonuçlar doğurabilir

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve İran arasında tırmanan gerilimin tehlikeli bir eşiğe geldiği uyarısında bulundu. Guterres, “Bu çatışma sadece bölgesel bir kriz değil, tüm dünya barışı için tehdit oluşturuyor” dedi.

IHA18 Haziran 2025 Çarşamba 22:44 - Güncelleme:
BM'den dünyaya İran-İsrail uyarısı: Büyük sonuçlar doğurabilir
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'da artan askeri gerilimi değerlendirdiği açıklamasında, "İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasından derin endişe duyuyorum, büyük sonuçlar doğurabilir" dedi.

BM'den İran-İsrail arasındaki savaşa ilişkin bir açıklama yapıldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların daha da derinleşmesinin sadece iki ülkeyi değil, tüm Orta Doğu'yu ve uluslararası güvenliği tehdit edebileceğini belirterek acil ateşkes çağrısında bulundu.

"TEK ETKİLİ YOL DİPLOMASİ"

Guterres, tüm taraflara itidal çağrısında bulunarak, acil ateşkes çağrısını yineledi. Guterres, "Herhangi bir askeri müdahale, sadece çatışan taraflar için değil, tüm bölge ve uluslararası barış ve güvenlik için de çok büyük sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca BM üyesi ülkelere uluslararası hukuk ve BM Şartı'na tam uyum çağrısı yapan Genel Sekreter, bölgedeki güvenlik sorunlarının çözümünde tek etkili yolun diplomasi olduğunu vurgulayarak, tüm taraflara siyasi çözüme öncelik verme çağrısında bulundu.

  • iran israil
  • orta doğu

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