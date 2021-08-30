BM'den Filistin çağrısı: Görüşme düzenlendi

AA 30 Ağustos 2021 Pazartesi 21:34 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 21:34

Wennesland, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üzerinden 3 ay geçtiğini ancak gerginliğin hala sürdüğünü söyledi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında kayıpların sürmesinden duyduğu endişeyi de dile getiren Wennesland, yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik şiddetinin ise devam ettiğine dikkati çekti.

Wennesland, İsrailli yetkililere Filistinli sivillerin korunması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 29 Ağustos'ta İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüşmesini memnuniyetle karşılayan Wennesland, "Bu diyaloğu memnuniyetle karşılıyorum ve özellikle mali ve ekonomik iş birliğini ilerletmek için bakanlar düzeyinde daha fazla temas kurulmasını teşvik ediyorum." ifadesini kullandı.

Wennesland, bu tür temasların tarafları siyasi çözüme yaklaştırmasını ümit ettiğini sözlerine ekledi.