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Dünya

BM'den Gazze açıklaması: Uğraşmaya devam ediyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki korkunç insani durumdan odağın kaymaması için uğraşmaya devam edildiğini bildirdi.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 20:22 - Güncelleme:
BM'den Gazze açıklaması: Uğraşmaya devam ediyoruz
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Sizce İsrail ile İran arasındaki gerginlik insanlar, basın ve diplomatların dikkatini Gazze'deki krizden uzaklaştırdı mı?" sorusunu yanıtlayan Dujarric, haberlere bakıldığında bu yönde bir gözlem yapmanın mümkün olduğunu söyledi.

Dujarric, ancak BM'nin birkaç krize aynı anda odaklanabilmesi gerektiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri'nin İran-İsrail gerginliği hakkında düşüncelerinin de açık olduğunu anımsatan Dujarric, "Buradan da yaptığımız gibi, biz Gazze'de korkunç insani durumdan odağın kaymaması için uğraşmaya devam ediyoruz." dedi.

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