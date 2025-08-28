BM'den Gazze uyarısı: Felaketin ötesinde olabilir

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Gazze'deki mevcut durum konusunda BM insani yardım çalışanlarının, İsrail'in Gazze kenti ve diğer bölgelerine yönelik yaklaşan saldırı riski konusunda derin endişe duyduklarını belirten Dujarric, "İnsani yardım alanında çalışan arkadaşlarımız, kapsamlı bir saldırının etkisinin sadece Gazze kentindekiler için değil, tüm Gazze Şeridi için felaketin ötesinde olacağını söylüyor." dedi.

Dujarric, Gazze'de son günlerde ölümcül saldırıların arttığını ve saldırı planının açıklandığı 14 Ağustos'tan bu yana zorla yerinden edilme rakamının 60 bine ulaştığını dile getirerek, "Gazze genelinde yüz binlerce aile, yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu kamplarda aşırı kalabalık, onursuz ve güvensiz koşullarda yaşamaya devam ediyor." diye konuştu.

Gazze'de "kıtlığın" resmen ilan edilmesinin ardından BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Gazze'ye insani yardımların hızla ulaştırılması için tekrar çağrı yaptığını anımsatan Dujarric, Gazze'deki sivillerin yiyecek kırıntıları ile günlük hayatta kalma mücadelesi verdiğini aktardı.

Dujarric, diğer yandan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinin, İsrail'in insani yardımların geçişini engellemeye devam ettiğini bildirdiğini söyledi.

BM'nin yardım koordinasyonu taleplerinin çoğunun İsrail makamları tarafından reddedildiğini aktaran Dujarric, kabul edilenlerin ise sahada engellenmeye çalışıldığını vurguladı.