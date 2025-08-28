İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2025 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,031
  • EURO
    48,1149
  • ALTIN
    4510.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM'den Gazze uyarısı: Felaketin ötesinde olabilir
Dünya

BM'den Gazze uyarısı: Felaketin ötesinde olabilir

BM, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik kapsamlı saldırı planına karşı uyardı. Açıklamada “Bu adım, sadece Gazze kentini değil, tüm Gazze Şeridi'ni felaketten öteye sürükler.” denildi.

AA28 Ağustos 2025 Perşembe 21:35 - Güncelleme:
BM'den Gazze uyarısı: Felaketin ötesinde olabilir
ABONE OL

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Gazze'deki mevcut durum konusunda BM insani yardım çalışanlarının, İsrail'in Gazze kenti ve diğer bölgelerine yönelik yaklaşan saldırı riski konusunda derin endişe duyduklarını belirten Dujarric, "İnsani yardım alanında çalışan arkadaşlarımız, kapsamlı bir saldırının etkisinin sadece Gazze kentindekiler için değil, tüm Gazze Şeridi için felaketin ötesinde olacağını söylüyor." dedi.

Dujarric, Gazze'de son günlerde ölümcül saldırıların arttığını ve saldırı planının açıklandığı 14 Ağustos'tan bu yana zorla yerinden edilme rakamının 60 bine ulaştığını dile getirerek, "Gazze genelinde yüz binlerce aile, yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu kamplarda aşırı kalabalık, onursuz ve güvensiz koşullarda yaşamaya devam ediyor." diye konuştu.

Gazze'de "kıtlığın" resmen ilan edilmesinin ardından BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Gazze'ye insani yardımların hızla ulaştırılması için tekrar çağrı yaptığını anımsatan Dujarric, Gazze'deki sivillerin yiyecek kırıntıları ile günlük hayatta kalma mücadelesi verdiğini aktardı.

Dujarric, diğer yandan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinin, İsrail'in insani yardımların geçişini engellemeye devam ettiğini bildirdiğini söyledi.

BM'nin yardım koordinasyonu taleplerinin çoğunun İsrail makamları tarafından reddedildiğini aktaran Dujarric, kabul edilenlerin ise sahada engellenmeye çalışıldığını vurguladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Burdur'da dehşet anları! Metrelerce havaya savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.