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Dünya

Birleşmiş Milletler tasarıyı kabul etti... Gazze'de derhal ateşkes kararı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD'nin 4 Haziran'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de ateşkes çağrısı içeren karar tasarısını veto etmesinin ardından, bugün yapılan oylamada aynı içerikteki tasarıyı 12'ye karşı 149 oyla kabul etti.

AA13 Haziran 2025 Cuma 00:14 - Güncelleme:
Birleşmiş Milletler tasarıyı kabul etti... Gazze'de derhal ateşkes kararı
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Genel Kurul salonunda İspanya öncülüğünde ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin eş sunuculuğunu üstlendiği Gazze'de derhal ateşkes talebini içeren tasarı oylandı.

Olağanüstü acil özel gündemle toplanan Genel Kurul'daki oylamada BM'ye üye 193 ülkeden 149'u "evet" oyu ile tasarıya desteğini ortaya koyarken 12 ülke karşı çıktı ve 19 ülke de çekimser kaldı.

ABD, İsrail, Macaristan ve Paraguay tasarıya "hayır" oyu veren ülkeler arasında yer aldı.

ABD'nin öncelikli talepleri arasında yer alan, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısının kınanması ve örgüte silah bırakma ya da Gazze'den çekilme çağrısı yapılmasının kararda yer almaması dikkati çekti.

GAZZE'DE DERHAL ATEŞKES TALEBİ

Genel Kurul'da kabul edilen kararda, Gazze'de derhal ateşkes yapılması, esirlerin serbest bırakılması ve İsrail sınır kapılarının acil insani yardım için açılması talep edildi.

Kararda, İsrail'in işgalci güç olarak uluslararası hukuk gereği insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlama yükümlülüğü bulunduğu vurgulanıyor.

BM Genel Kurulu'nun iki devletli çözüm konusundaki kararlılığının altı çizilen kararda, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 28 Mart'ta İsrail'e Gazze'ye daha fazla kara sınır kapısı açması yönünde verdiği bağlayıcı karara da atıf yapılıyor.

Genel Kurul kararları, BM Güvenlik Konseyi kararları gibi bağlayıcı niteliğe sahip bulunmuyor ancak 193 üyeli BM'nin ve dünya kamuoyunun eğilimini yansıtması bakımından önemli görülüyor.

ABD, BMGK'YE SUNULAN KARAR TASARISINI TEK OYUYLA VETO ETMİŞTİ

BMGK, Kurulun geçici 10 üyesi (E10) tarafından imzalanan ve grup koordinatörü Slovenya tarafından sunulan Gazze tasarısını görüşmek üzere 4 Haziran'da toplanmıştı.

Gazze'de ateşkes çağrısı içeren karar tasarısı, Hamas'ı kınamadığı gerekçesiyle ABD tarafından veto edilmişti.

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