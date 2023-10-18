İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2023 Çarşamba / 4 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0188
  • EURO
    29,5963
  • ALTIN
    1759.85
  • BIST100
    7842.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM'den Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili yeni açıklama
Dünya

BM'den Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili yeni açıklama

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyla ilgili soruşturma gerçekleştirilmesi gerektiğini bildirdi.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 20:25 - Güncelleme:
BM'den Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili yeni açıklama
ABONE OL

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, AA muhabirinin, "(BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin) Griffiths, bugün düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırının İsrailli yetkililerin hastaneyi boşaltma emrinden bir gün sonra gerçekleştiğine dikkati çekti. İsrail saldırıyı gerçekleştirmediğini iddia ediyor. BM, bu yüzlerce can kaybına yol açan korkunç saldırıya ilişkin yürütülecek soruşturmalara dahil olacak mı? Bu saldırının ardından Gazze'de can kayıplarının sayısı nedir?" sorularını yanıtladı.

BM'nin soruşturmaya dahil olup olmayacağına cevap vermek için henüz "erken" olduğunu dile getiren Haq, BM'nin soruşturma bağlamında atılacak adımları görmesi gerektiğini söyledi.

Haq, "Saldırıya ilişkin soruşturma gerçekleştirilmesi önemli." değerlendirmesinde bulundu.

2014 yılında BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bir okuluna düzenlenen saldırıyı BM'nin kimseden "rıza almadan" soruşturduğunun hatırlatılması ve yine böyle bir soruşturma niyeti olup olmadığının sorulması üzerine ise Haq, "Aceleci davranmak istemiyoruz. Açık olan şu ki bir soruşturma gerçekleştirilmesi gerekiyor. Düzenlemelere bakarak hareket edeceğiz." diye konuştu.

Haq, son verilere göre 7 Ekim'den bu yana 1300 İsrailli ve 3 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.