Dünya

BM'den Golan Tepeleri kararı... Ateşkes Gözlem Gücünün görev süresi uzatıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücünün (UNDOF) görev süresini 30 Haziran 2026'ya kadar uzatma kararı aldı.

30 Aralık 2025 Salı 01:01
BM'den Golan Tepeleri kararı... Ateşkes Gözlem Gücünün görev süresi uzatıldı
15 üyeli BMGK'de, ABD ve Rusya tarafından sunulan UNDOF'un görev süresinin 6 ay daha uzatılmasına ilişkin karar tasarısı, oy birliğiyle kabul edildi.

Kararda, UNDOF'un görev süresi 30 Haziran 2026'ya kadar uzatılırken tarafların 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'na tam olarak uymaları gerektiğinin altı çizildi.

Taraflardan ayrıca UNDOF'un görev fonksiyonlarını tam olarak yerine getirmesini sağlaması istenirken sahadaki BM barış gücü askerlerini tehlikeye atan tüm faaliyetlerin durdurulması gerektiği ifade edildi.

Kararda, UNDOF dışındaki tüm gruplara, UNDOF mevzilerini terk etmeleri ve barış gücü askerlerine ait araç, silah ve diğer ekipmanları iade etmeleri çağrısı yapıldı.

"SURİYE'DE DEVAM EDEN İSRAİL İŞGALİ HERKES TARAFINDAN BİLİNİYOR"

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, oylamadan sonra konseyde yaptığı konuşmada, işgalci İsrail'in ikili anlaşmaları ve BM kararlarını ihlal etmeye devam ettiğine işaret ederek "Suriye'de devam eden İsrail işgali artık herkes tarafından net bir şekilde biliniyor." dedi.

Olabi, "Silahtan arındırılmış bölgelerde Suriye Silahlı Kuvvetlerine mensup herhangi bir kişi bulunuyor mu? Hayır. Peki, İsrail, Güvenlik Konseyinin kararlarını ihlal ederek Güney Suriye'deki işgalini genişletmeye devam ediyor mu? Evet." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin, uluslararası taahhütlerine uyarken işgalci İsrail tarafından saldırı ve işgal altında olduğunu vurgulayan Olabi, bölgede görev yapan BM personeline işgalci İsrail'in bölgedeki "pervasızlığı" nedeniyle hiçbir zarar gelmemesini dilediğini belirtti.

GOLAN TEPELERİ VE UNDOF

Soykırımcı İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İşgalci İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İşgalci İsrail ile Suriye arasında 31 Mayıs 1974'te BM temsilcileriyle ABD ve eski Sovyetler Birliği gözlemcilerinin de katılımıyla imzalanan anlaşmada, iki tarafın da bütün askeri eylemleri bir an önce durdurmaları, kara, deniz ve havada da ateşkese uymaları isteniyordu.

UNDOF'un görev süresi en son 30 Haziran 2025'te BMGK tarafından 6 ay uzatılmıştı.

