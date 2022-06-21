BM'den Güney Sudan'a 'yol haritası çizin' çağrısı

New York'taki BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Güney Sudan'daki durumla ilgili oturumunda konuşan Haysom, ülkedeki kaynakların azalmasıyla birlikte, insani yardıma ihtiyacı olan insan sayısının tahmini 8,9 milyon kişiye ulaştığını, Güney Sudanlılar için BM İnsani Müdahale Planı çerçevesinde ayrılan 1,7 milyarlık kaynağın henüz sadece yüzde 26'sına ulaşılabildiğini belirtti.

Haysom, BMGK üyelerine, ülkedeki 2 milyondan fazla kadın ve 4,6 milyon çocuğa destek de dahil olmak üzere Güney Sudan'a yapılacak kritik yardımların devam etmesi için çağrıda bulundu Nicholas Haysom, Güney Sudan'daki siyasi liderleri de "ülkenin üç yıllık geçiş döneminden çıkması için bir yol haritası üzerinde anlaşmaya" çağırdı.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) 14 Haziran'da, gıda güvenliği sorununun devam ettiği Güney Sudan'a yönelik gıda yardımı programını, fon yetersizliği nedeniyle askıya almak zorunda kaldığını duyurmuştu.

Eylül 2018'de Güney Sudanlı taraflar, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 8 Afrika devletinden oluşan IGAD üyesi devlet başkanlarının huzurunda nihai barış anlaşmasını imzalamıştı.

Anlaşmada, barış sürecinin gerektirdiği bazı görev ve güvenlik, idari ve teknik düzenlemelerin yerine getirilmesi için geçiş hükümetinin ilan edilmesi ve ardından cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılmasıyla sona erecek 8 aylık bir geçiş süresi öngörülmüştü.

2011'de bir referandumla Sudan'dan ayrılan Güney Sudan'da, 2013'ün sonlarından bu yana yaklaşık 10 bin kişinin öldüğü ve yüz binlerce kişinin yerinden edildiği bir iç savaş devam ediyor.