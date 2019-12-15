Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat bölgede dengeleri değiştirdi. Akdeniz’de Türk hakimiyetinden çekinen Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Libya’daki tek meşru yönetim olan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) karşı savaşan kukla darbeci General Halife Hafter’e desteği arttı. Tobruk merkezli Hafter güçlerine giden gemileri kontrol eden Birleşmiş Milletler (BM), BAE, Ürdün ve Mısır’ın kukla darbeciye ağır silahlar taşıyarak ambargoyu deldiğini tespit etti.

TUR GEMİSİYLE KAÇAKÇILIK

Fransız AFP’nin haberine göre, BM uzmanları Hafter’in çetelerine yönelik ambargo tanımayan ticaretin detaylarını raporladı. BM tarafından yayımlanan metinde, İrlanda Donanması’na ait devriye gemisinin ‘tur gemisine’ dönüştürülerek Libya’daki taraflara silah sağlandığı bildirildi. Geminin 2017’de 110 bin avroya İrlanda devleti tarafından bir Hollanda firmasına, buradan da 525 bin dolara bir Dubai merkezli şirkete satıldığı aktarılan raporda, BAE’nin gemiyi Panama bandrolüyle ‘tur gemisine’ dönüştürerek Hafter’e silah yollamak için kullandığı kaydedildi. Geminin Mısır’ın İskenderiye Limanı ile Libya’nın Bingazi kentleri arasında mekik dokuduğu belirtilirken, BM yetkililerin söz konusu gemide 40 kalibrelik toplar bulduğu vurgulandı.

MİLİSLER SUDAN’DAN

BAE’nin Libyalı darbeciye Rus hava savunma sistemi Pantsir-S1 silahı yolladığına dikkat çekilen raporda, “BAE ve Ürdün, Hafter’in başkent Trablus’a 4 Nisan’da başlattığı harekattan beri silah geçişini artırdı. BM’nin silah ambargosu etkisiz kaldı” denildi. Libya’ya sadece silah değil paralı asker de aktarıldığını tespit eden BM, Sudan’da Ömer El Beşir’in devrilmesinin ardından binlerce milisin Hafter’in safında savaşmak adına bölgeye gönderildiğini dile getirdi. Milislerin, Sudan’daki Hızlı Destek Güçleri isimli milislerin lideri Mohamed Hamdan Daglo’nun Kanadalı Dickens & Madson firmasıyla imzaladığı anlaşma kapsamında milislerin Libya’ya sevk edildiği belirtildi.