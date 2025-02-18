BM'den Haluk Levent'e ''Gazze'' teşekkürü

Fletcher, X hesabından yaptığı paylaşımda, Haluk Levent'in 14 Şubat'ta yayımladığı "30 Nisan'da İstanbul'da konser vereceğini ve bunun tüm gelirini BM bünyesindeki Gazze yardım fonuna bağışlayacağını" belirten mesajını alıntıladı.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki İnsani İşler Koordinasyon Ofisini (OCHA OPT) etiketlediği paylaşımında Fletcher, "Haluk Levent'e, OCHA OPT'nin Gazze halkını desteklemek için kurduğu insani yardım fonuna sesini ve platformunu kullanarak destek verdiği için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Sanatçı Haluk Levent, 30 Nisan'da İstanbul'da vereceği konserin tüm gelirini, BM bünyesindeki Gazze yardım fonuna bağışlayacağını açıklamıştı.

Levent, "Bir şarkıcı olarak, ihtiyaç sahibi Filistinlilere yardım etmenin benim görevim olduğuna inanıyorum. Birlikte hareket edersek çok daha fazlasını başarabiliriz. Dünya çapındaki şarkıcı arkadaşlarımı, özellikle Gazze'de ihtiyaç sahiplerine destek olmamda bana katılmaya teşvik ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

- "GAZZE, GAZZELİLERİNDİR" VURGUSU

Kısa bir süre önce ABD'de sivil toplum kuruluşu Ahbap America'yı kuran Levent, Birleşmiş Milletler'de görüşmeler yapmıştı.

Levent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde maalesef Donald Trump'ın hepimizi derinden yaralayan bir açıklaması oldu. 'Gazze boşaltılacak ve Amerika oraya yerleşecek.' Bu, yüzyıl öncesinde bile söylense gerçekten infial yaratacak bir şey ama belki Trump, kendi gücüyle bunu söylemeye çalıştı. Ben de Birleşmiş Milletlerdeki, özellikle Filistin konusuna bakan direktörlerle bir toplantı istedim." demişti.

Haluk Levent, bu toplantıda, İstanbul'da ve Avrupa'da da konserler verileceğini ve bu konserlerin gelirlerinin Gazze'ye aktarılmasını istediğini söylediğini ifade ederek şunları kaydetmişti:

"Onlar da (bu fikre) destek verdiler. Ben Birleşmiş Milletleri kimi zaman çok ağır eleştiren insanımdır. Tweetlerimde de var. Fakat bu konuda artık uluslararası alanda ses getirmemiz gerekiyor. Ben bir sanatçı, bir müzisyen olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hiç değilse torunlarıma, 'ben bir şey yapmadım' demek istemiyorum. Oradaki Gazze halkının acılarını derinden hissediyorum. Diğer ülkelerdeki popüler sanatçılara da ulaşıp onların konser vermesini sağlamaya çalışıyorum."

Filistin konusunda söylenecek tek sözün "Gazze, Gazzelilerindir" olduğunu vurgulayan Haluk Levent, "Bu konuda konserden gelecek para, zaten çok küçük bir paradır Gazze halkı için. Ama bu sembolik bir durum. Aslında bu bir söylem. Onun için herkesi bu konsere davet ediyorum. 30 Nisan'da İstanbul'da olacak." ifadesini kullanmıştı.