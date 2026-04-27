  BM'den Hürmüz Boğazı çağrısı... ''Küresel ekonominin nefes almasına izin verin''
Dünya

BM'den Hürmüz Boğazı çağrısı... ''Küresel ekonominin nefes almasına izin verin''

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hürmüz Boğazı'ndaki aksamaların küresel gıda krizini tetikleme riski taşıdığını belirterek üye devletlere boğazın geçiş ücreti ve ayrımcılık olmadan açılması çağrısında bulundu. Guterres, 20 binden fazla denizcinin denizde mahsur kaldığına dikkat çekerek durumu Kovid-19'dan bu yana yaşanan en kötü tedarik zinciri aksaması olarak nitelendirdi.

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 19:05
BM'den Hürmüz Boğazı çağrısı... ''Küresel ekonominin nefes almasına izin verin''
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın küresel gıda krizine dönüşebileceği uyarısını dile getirdi. Guterres, binlerce geminin ve on binlerce denizcinin denizde mahsur kaldığını vurgulayarak uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

GUTERRES'TEN BM GÜVENLİK KONSEYİ'NDE KRİTİK UYARI

Guterres, "Uluslararası barış ve güvenliğin korunması" gündem maddesi altında "Denizcilik alanındaki su yollarının güvenliği ve korunması" başlıklı BM Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Toplantının, su yollarının güvenliğinin "uluslararası düzenin bir sınavı haline geldiği" bir dönemde yapıldığına dikkati çeken Guterres, bugün küresel ticaretin damarlarını oluşturan deniz yollarının baskı altında olduğunu söyledi.

Guterres, "Jeopolitik gerilimler denizlere taşıyor, ticari gemiler, bir baskı aracı olarak kullanılıyor ve deniz hukukunun temel ilkeleri bağlamında seyrüsefer hakları ve özgürlükleri baltalanıyor." ifadesini kullandı.

KOVİD-19'DAN BU YANA EN KÖTÜ TEDARİK ZİNCİRİ AKSAMASI

Mart başından beri Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğindeki aksamanın, küresel enerji güvenliğini, gıda tedarikini ve ticareti olumsuz etkilediğini vurgulayan Guterres, bunun, Kovid-19 salgını ve Ukrayna savaşından bu yana yaşanan en kötü tedarik zinciri aksaması olduğuna işaret etti.

Guterres, "Uzun süreli aksama, küresel gıda krizini tetikleme riskini beraberinde getiriyor, özellikle Afrika ve Güney Asya'da milyonlarca insanı açlık ve yoksulluğa sürüklüyor." dedi.

20 BİN DENİZCİ VE 2 BİN GEMİ DENİZDE MAHSUR

Seyrüsefer özgürlüğündeki aksamalar nedeniyle 20 binden fazla denizci ile 2 binden fazla geminin denizde mahsur kaldığına dikkati çeken Guterres, üye devletlere "Uluslararası Denizcilik Örgütünce hazırlanan acil tahliye çerçevesini destekleme" çağrısı yaptı.

Guterres, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer haklarına ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Taraflara çağrıda bulunuyorum: Boğaz'ı açın, geçiş ücreti ve ayrımcılık olmadan gemilerin geçmesine izin verin, ticaretin yeniden başlamasına, küresel ekonominin nefes almasına izin verin." dedi.

KARADENİZ GİRİŞİMİ ÖRNEK GÖSTERİLDİ

BM olarak üye tarafların ortak zemin bulması için destek olmaya hazır olduklarını belirten Guterres, Karadeniz Girişimi'ni buna örnek göstererek, "Bu, çatışmanın ortasında bile pratik işbirliğinin tıkalı bir koridoru yeniden açabileceğini, gemilerin ve temel ürünlerin hareketini sağlayabileceğini gösterdi." ifadesini kullandı.

Guterres, "Kriz anları, seçim anlarıdır." diyerek, seyrüsefer özgürlüğü konusunda uluslararası hukuka saygı, sorunların kökenine inme nedenlerini çözme ve diyalog ile işbirliğini sürdürme çağrısı yaptı.

  • Hürmüz Boğazı
  • Antonio Guterres
  • küresel gıda krizi
  • BM Güvenlik Konseyi
  • seyrüsefer özgürlüğü

