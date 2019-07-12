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BM'den Husilere 'idamları durdurun' çağrısı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, Yemen'de Husi milislerin kontrolündeki hapishanelerde bulunan 30 tutuklunun idamına ilişkin karardan derin endişe duyduklarını belirterek, yargılamanın yeniden yapılması çağrısında bulundu.

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Sözcü Shamdasani, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, geçen salı çoğunluğu Husileri eleştiren İslah Partisi mensuplarından oluşan siyasetçi, akademisyen ve öğrenci 30 kişi için idam kararı alındığını anımsattı.

Kararın başkent Sana'da Husilerin idaresindeki özel bir mahkeme tarafından alındığını belirten Shamdasani, karardan derin endişe duyduklarını vurguladı.

Shamdasani, BM insan Hakları Ofisi'nin, idama mahkum olanların çoğunluğunun keyfi ve yasa dışı gözaltına alındığı, gözaltında işkence ve diğer kötü muamelelere maruz kaldığı yönünde güvenilir bilgiler aldığını belirterek, "(Yargılamanın) hiçbir aşamasında savunmalarını sunmaları için kendilerine doğru dürüst bir şans tanınmadı." dedi.

İdam cezasına çarptırılan 30 kişiye yöneltilen suçlamaların çoğunun "siyasi güdümlü" olmalarının yüksek olasılık olduğunu savunan Shamdasani, kötü muamele ve işkence iddialarına yönelik makul bilgilere ulaştıklarını, bazı İnsan Hakları Ofisi çalışanlarının da ailelerle görüşme imkanı bulduğunu aktardı.

Shamdasani, "Politik amaçlı herhangi bir davadaki karar reddedilmeli ve uluslararası adil yargılama standartlarına tamamen uyulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İnsan hakları örgütü Rights Radar, Yemen'de Husi milislerin kontrolündeki hapishanelerde bulunan 30 tutuklunun idamına ilişkin kararın durdurulması için uluslararası toplumu acil müdahaleye çağırmıştı.

Merkezi Hollanda'da bulunan örgütten yapılan yazılı açıklamada, başkent Sana'daki Husi milislerin kontrolündeki hapishanelerde idama mahkum edilen 30 kişinin kurtarılması için uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapılmıştı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

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