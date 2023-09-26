BM'den Husilere kınama

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM'nin sınırda süren askeri gerginlikten endişe duyduğunu belirten Dujarric, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in tüm taraflarla irtibatta olduğunu ve itidal çağrısında bulunduğunu dile getirdi.

Dujarric, "BM, 2 Bahreyn askerinin ölümü ve bazılarının yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı kınıyor." ifadesini kullandı.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığından dün yapılan açıklamada, Husilerin, Yemen sınırındaki Suudi Arabistan topraklarında Arap koalisyon güçleri bünyesinde görev alan Bahreynli askerlerin mevzilerine İHA ile düzenlediği saldırı sonucu 2 askerin öldüğü, bazı askerlerin de yaralandığı bildirilmişti.

Açıklamada, Husi saldırısının, "Yemen'deki savaşın tarafları arasında askeri operasyonların durmuş olmasına rağmen" gerçekleştiğine işaret edilmişti.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ VE SİYASİ ÇÖZÜM ÇABALARI



Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükümeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.