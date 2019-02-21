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BM tarafından İdlib'e 17 tır insani yardım gönderildi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 17 tır insani yardım gönderildi.

  • AA
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BM'nin yardımlarını taşıyan 17 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

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