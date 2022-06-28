BM'den iki ülkeye çağrı: Sorumluları hesaba çekin

BM'nin Cenevre Ofisindeki basın toplantısında BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, 24 Haziran'da Melilla sınırından İspanya'ya geçmeye çalışan göçmenlere yönelik İspanyol ve Fas polisinin sert müdahalesini değerlendirdi.

Laerke, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu en az 23 göçmenin yaşamını yitirip 76 kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyduğunu dile getirerek, "Ölümler ve yaralanmalara ilişkin her iki ülkeye etkili ve bağımsız soruşturma ve sorumluları hesaba çekme çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Bu can kaybının, şimdiye kadar göçmenlerin Fas'tan Avrupa'ya geçme teşebbüsleri sırasında yaşanan en büyük zayiat olduğuna vurgu yapan Laerke, "10 metre yüksekliğindeki dikenli tellerden tırmanmaya çalışan göçmenleri Fas polisinin coplarla dövdüğü, tekmelediği, geri ittiği ve taş fırlattığına dair haberler aldık." bilgisini paylaştı.

Laerke, Fas ve İspanya makamlarına, sınır bölgelerinde göçmenlere müdahale ederken göçmen haklarına saygılı olma ve orantısız güç kullanımından kaçınma çağrısı yaptı.

- MELİLLA'DA YAŞANANLAR

Melilla'daki Fas-İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas tarafındaki yaklaşık 1500 düzensiz göçmen 10 metre yüksekliğindeki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.

Fas polisi ve İspanya makamları, düzensiz göçmenleri organize şekilde sınıra akın etmek, güvenlik güçlerine taş ve asit atarak saldırmakla suçlamıştı.

Fas hükümeti 18 göçmenin öldüğü, aralarında Fas polisinin de olduğu 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Düzensiz göçmenlerden 133'ü Melilla'ya geçmiş, İspanya tarafında da yaralılar olduğu açıklanmıştı.

Fas İnsan Hakları Derneği, Fas hükümetinin verdiği resmi sayının aksine, 2'si Fas polisi, gerisi göçmen olmak üzere toplam 27 kişinin öldüğünü ileri sürmüş, İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras ise bu olayda 37 göçmenin öldüğünü iddia etmişti.