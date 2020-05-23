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Dünya

BM'den, Irak'ta idam cezasına çarptırılan DEAŞ üyesi Fransızlar için çağrı

Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite, Irak'ta idam cezasına çarptırılan Fransız vatandaşı 5 DEAŞ üyesinin idam edilmemesi için girişim başlattı.

IHA23 Mayıs 2020 Cumartesi 14:38 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 14:38
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Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite Irak ve Fransa’ya gönderdiği mektupta, terör örgütü DEAŞ mahkumlarının fiziksel ve psikolojik sağlıklarının korunması gerektiğini belirterek idam cezasının uygulanmaması için ilgili devletlerden girişimde bulunmalarını talep etti. Komite açıklamasında Fransa yönetimini bu konuda atılan her türlü adımları geciktirmeden atmaya davet etti.

Bağdat Ceza Mahkemesi geçtiğimiz yıl, terör örgütü DEAŞ üyesi Fransız vatandaşlarını DEAŞ üyeliği suçlamasıyla idama mahkum etmişti.

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