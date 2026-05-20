İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6001
  • EURO
    52,9378
  • ALTIN
    6596.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM'den İşgalci İsrail'e Küresel Sumud Filosu çağrısı: Derhal serbest bırakın
Dünya

BM'den İşgalci İsrail'e Küresel Sumud Filosu çağrısı: Derhal serbest bırakın

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, işgalci İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin haklarının garanti altına alınması çağrısında bulundu.

AA20 Mayıs 2026 Çarşamba 15:13 - Güncelleme:
BM'den İşgalci İsrail'e Küresel Sumud Filosu çağrısı: Derhal serbest bırakın
ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, AA muhabirinin "Hatırlayacağınız üzere, Küresel Sumud Filosu geçen hafta Türkiye'den yola çıkmıştı. İsrail, uluslararası sularda filoya bir kez daha müdahale etti. Bazı tekneler kayıp. İsrail medyasına göre aktivistler gözaltına alındı. İsrail'in uluslararası sulardaki bu yasa dışı müdahalesine tepkiniz nedir? Birçok farklı ülkeden gelen aktivistlerin akıbeti konusunda endişeli misiniz? Aktivistleri gözaltına alan ve ablukayı sürdüren İsrail'e mesajınız nedir?" sorularını yazılı yanıtladı.

Sözcü Shamdasani, "Uluslararası sularda, yabancı bayraklı gemilerde bulunan Gazze'ye doğru giden aktivistlerden yüzlercesinin İsrail güçleri tarafından alıkonulması ve İsrail donanması tarafından gözaltına alınması durumu bizi endişelendiriyor. Bu alıkonulmalar ve gözaltılar, hukuka aykırı görünüyor. İsrail, gözaltındaki filo aktivistlerinin haklarını garanti altına almalı ve keyfi olarak gözaltına alınanların tamamını derhal serbest bırakmalı." ifadelerini kullandı.

İsrailli yetkililerin barışçıl aktivistleri "terörizm destekçisi" olarak göstermesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Shamdasani, açık denizlerde aktivistlere yönelik baskı ve hayat kurtarıcı yardımların ulaştırılmasının suç haline getirilmesinin de tasvip edilemeyeceğinin altını çizdi.

Shamdasani, "İsrail, Gazze'ye uyguladığı ablukayı ve Gazze'de acil olarak ihtiyaç duyulan insani yardıma yönelik tüm gereksiz kısıtlamaları sona erdirmeli." ifadesine yer verdi.

İsrail'in uluslararası sularda saldırarak hukuka aykırı bir şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlere güvenlik güçlerinin Aşdod Limanı'nda kötü muamelede bulunduğu anların görüntüsü yayımlanmıştı.

- İSRAİL ORDUSUNUN KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRILARI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

  • BM İnsan Hakları
  • Küresel Sumud Filosu
  • İsrail aktivistleri

ÖNERİLEN VİDEO

Malatya 5,6 ile sallandı! Deprem anları saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.