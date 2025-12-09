İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2025 Salı / 19 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5938
  • EURO
    49,565
  • ALTIN
    5768.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM'den işgalci İsrail'e sınır ayarı: ''Sarı hat'' dayatmasını tanımıyoruz
Dünya

BM'den işgalci İsrail'e sınır ayarı: ''Sarı hat'' dayatmasını tanımıyoruz

Birleşmiş Milletler, İsrailli işgalci komutanı Eyal Zamir'in “sarı hat yeni sınırdır” açıklamasına net karşı çıktı. BM, Gazze-İsrail sınırının değiştirilemeyeceğini ve mevcut uluslararası çerçevenin geçerli olduğunu vurguladı.

AA9 Aralık 2025 Salı 22:25 - Güncelleme:
BM'den işgalci İsrail'e sınır ayarı: ''Sarı hat'' dayatmasını tanımıyoruz
ABONE OL

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze'deki sarı hattın "artık Gazze ile İsrail arasında yeni sınırı oluşturduğu" yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya Dujarric, "Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız." yanıtını verdi.

Dujarric, bu açıklamanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının ruhuna ve lafzına aykırı olduğuna işaret ederek, BM içinde Gazze'den bahsederken sarı hat değil mevcut Gazze-İsrail sınırları çerçevesinde konuştuklarını aktardı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, önceki gün Kuzey Gazze'de, İsrailli askerlere konuşurken, ateşkes kapsamında Gazze'yi bölen sarı hattın, Gazze ile İsrail arasında "yeni bir sınır" olduğunu iddia etmiş, İsrail'in mevcut askeri mevzilerini koruyacağını savunmuştu.

  • israil sarı hat
  • birlemiş milletler
  • gazze

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.