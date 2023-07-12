İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2023 Çarşamba / 24 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1766
  • EURO
    29,1138
  • ALTIN
    1644.98
  • BIST100
    6342.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

BM'den İsrail çağrı

Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Lübnan-İsrail sınırındaki gerginliğin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

AA12 Temmuz 2023 Çarşamba 20:01 - Güncelleme:
BM'den İsrail çağrı
ABONE OL

UNIFIL Basın Ofisi Direktör Yardımcısı Candice Ardel, sınırdaki sabotaj girişimi ve ardından yaşanan gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ardel, UNIFIL güçlerinin sınırdaki denetimlerini artırdığını belirterek, gelişmeleri yakından izlediklerini ifade etti.

Sınırdaki durumun çok hassas olduğuna dikkati çeken Ardel, tarafları olayların çatışmaya dönüşmemesi için itidalli davranmaya çağırdı.

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada detay vermeksizin, bir grup şüpheli kişinin, Lübnan sınırındaki çite yaklaşarak burada sabotaj girişiminde bulunduğunu bildirmişti.

Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif Nablusi ise Lübnan medyasına yaptığı açıklamada, sınırdaki Bustan bölgesinde yaşanan olayda 3 Hizbullah mensubunun yaralandığını söylemişti.

Söz konusu olayın İsrail'in Lübnan'a 12 Temmuz 2006'da düzenlediği ve 34 gün süren saldırısının 17. yıl dönümünde meydana gelmesi dikkati çekmişti.

  • UNIFIL
  • BM Geçici Barış Gücü
  • Lübnan-İsrail sınırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.