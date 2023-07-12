BM'den İsrail çağrı

UNIFIL Basın Ofisi Direktör Yardımcısı Candice Ardel, sınırdaki sabotaj girişimi ve ardından yaşanan gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ardel, UNIFIL güçlerinin sınırdaki denetimlerini artırdığını belirterek, gelişmeleri yakından izlediklerini ifade etti.

Sınırdaki durumun çok hassas olduğuna dikkati çeken Ardel, tarafları olayların çatışmaya dönüşmemesi için itidalli davranmaya çağırdı.

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada detay vermeksizin, bir grup şüpheli kişinin, Lübnan sınırındaki çite yaklaşarak burada sabotaj girişiminde bulunduğunu bildirmişti.

Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif Nablusi ise Lübnan medyasına yaptığı açıklamada, sınırdaki Bustan bölgesinde yaşanan olayda 3 Hizbullah mensubunun yaralandığını söylemişti.

Söz konusu olayın İsrail'in Lübnan'a 12 Temmuz 2006'da düzenlediği ve 34 gün süren saldırısının 17. yıl dönümünde meydana gelmesi dikkati çekmişti.

