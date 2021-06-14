BM'den İsrail'e çağrı: İyi niyetli hareket edin

AA 14 Haziran 2021 Pazartesi 19:48 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 19:48

Haq, günlük basın brifinginde, "Yeni hükümetin göreve ve faaliyetlerine başlarken, Filistinliler ve temel endişeler konusunda iyi niyetle hareket etmesini umut ediyoruz." dedi.

Sözcü Haq, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'deki yeni hükümeti tebrik ettiğini ve bu hükümetle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

İsrail'de Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülük ettiği koalisyon hükümeti, 13 Haziran'da Mecliste güvenoyu alarak göreve başladı.

Koalisyon hükümetinin güvenoyu almasıyla Binyamin Netanyahu, 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğunu, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'e bıraktı.