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Dünya

BM'den İsrail'e çağrı: Sınır kapılarını açın

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapıları insani yardımların geçişine açmasına rağmen hala Filistinlilere açmadığını ve bunlar arasında tedavi için Gazze'den çıkması gerekenler de olduğunu bildirdi.

AA26 Mayıs 2021 Çarşamba 00:36 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 00:36
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric günlük basın brifinginde, "Erez sınır kapısı uluslararası insani yardım çalışanlarına açık ancak 11 Mayıs'tan beri Filistinlilere kapalı tutuluyor, bunlar arasında Filistinli insani yardım çalışanları ve tedavi için Gazze'den çıkması gerekenler de var." dedi.

Gazze'ye giden tüm sınır kapılarının açılması çağrısı yapan Dujarric, hem insani yardımların girişi hem de tedaviye ihtiyaç duyan Filistinlilerin Gazze'den çıkabilmesi için sınır kapılarının açık tutulması gerektiğini söyledi.

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