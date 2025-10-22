BM'den İsrail'e Suriye çağrısı: Devam eden toprak ihlallerini durdurun

BM Güvenlik Konseyi "Orta Doğu'da durum" başlığı altında Suriye'deki gelişmeleri ele almak için toplandı.

Toplantıya video konferans yoluyla katılan BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Rochdi, Suriye'ye yönelik dış müdahalelerin devam etmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "İsrail'in, güney Suriye'ye yönelik devam eden toprak ihlalleri durdurulmalıdır. Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Rochdi, taraflara, 1974 tarihli ateşkes anlaşmasının şartlarına tam olarak uyma ve ateşkesi tehlikeye atabilecek eylemlerden kaçınma çağrısında bulunarak, Suriye ve İsrail arasındaki diyaloğun devam etmesinin de cesaret verici olduğunu belirtti.

Bu ay Halep kentinde, Suriye hükümet güçleri ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında yaşanan çatışmalara da dikkat çeken Rochdi, "Bu gelişmeler, Suriye'deki güvenlik ortamının ve geçiş sürecinin ne denli kırılgan olduğunu açıkça ortaya koyuyor" diye konuştu.

Rochdi, tarafların çatışmaların ardından bir araya gelerek kapsamlı bir ateşkes konusunda uzlaşmaya varmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Tüm tarafların, hem askeri hem de siyasi açıdan, 10 Mart Anlaşması'nı tam olarak hayata geçirmek için uzlaşı ruhuyla hareket etmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki geçiş sürecinin siyasi boyutları kadar ekonomik boyutlarının da milyonlarca insan için ciddi bir endişe kaynağı olduğuna dikkat çeken Rochdi, bu konuda uluslararası toplumdan destek talep etti ve "Bu geçişin başarıya ulaşabilmesi için yaptırımların daha geniş kapsamlı ve daha hızlı bir şekilde kaldırılması gerekmektedir." çağrısında bulundu.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK İNSANI KRİZLERİNDEN BİRİ DEVAM EDİYOR"

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cenevre Temsilcisi ve Koordinasyon Birimi Direktörü Ramesh Rajasingham da toplantıda, "Suriye daha iyi bir gelecek inşa etmek için zorlu ama hayati bir fırsatla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Bu çabalar arasında, nüfusun yüzde 70'inden fazlasını etkileyen, dünyanın en büyük insanı krizlerinden biri yer almaya devam ediyor." diye konuştu.

Rajasingham, Suriye'deki insani krizin uzun süredir çözüm beklediğine işaret ederek, sahadaki gelişmelerin, insanların ihtiyaçlarını artırmaya veya daha da kötüleştirmeye devam ettiğini vurguladı.

Yaklaşık 7 milyon kişinin ülke içinde yerinden edilmiş durumda olduğunu belirten Rajasingham, bunların 1,3 milyonunun kamplarda veya benzeri yerlerde yaşadığına ve yaklaşan kış mevsimine karşı özellikle savunmasız durumda olduğuna dikkat çekti.