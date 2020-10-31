İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2020 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3465
  • EURO
    9,6728
  • ALTIN
    504.287
  • BIST100
    1112.37
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM'den İzmir depremiyle ilgili açıklama: Gerek duyulduğunda yardıma hazırız
Dünya

BM'den İzmir depremiyle ilgili açıklama: Gerek duyulduğunda yardıma hazırız

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İzmir depremiyle ilgili açıklama yaptı. Guterres BM'nin gerek duyulduğunda yardıma hazır olduğu mesajını verdi.

AA31 Ekim 2020 Cumartesi 07:39 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 07:46
ABONE OL

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İzmir depreminin ardından yaşanan can mal kayıplarından üzüntü duyduğunu belirterek, BM'nin gerek duyulduğunda yardıma hazır olduğu mesajını verdi.

Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen Türkiye ve Yunanistan'ı etkileyen depremden üzüntü duyduğunu belirtti.

Türk ve Yunan halklarına ve hükümetlerine depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Guterres, BM'nin gerek duyulduğunda yardıma hazır olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.