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Dünya

BM'den ''jeopolitik gerilim'' uyarısı

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada 'doğal kaynakları yok etmek jeopolitik gerilimleri ve çatışmaları artırabilir' uyarısı yapıldı.

AA30 Eylül 2020 Çarşamba 18:02 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 18:07
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, doğanın bozulmasının sadece çevresel bir sorun değil, ekonomi ve sağlık gibi alanları da kapsadığını belirterek, doğal kaynakları yok etmenin jeopolitik gerilimleri ve çatışmaları artırabileceği uyarısında bulundu.

BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'nde konuşan Guterres, insanlığın doğaya karşı savaş verdiğini ve doğayla ilişkinin yeniden kurulması gerektiğini söyledi.

Dünyadaki mercan resiflerinin yüzde 60'ından fazlasının aşırı avlanma ve iklim değişikliği nedeniyle tehlike altında olduğuna dikkati çeken Guterres, yaban hayatın ise aşırı tüketim, nüfus artışı ve tarım alanlarının artması nedeniyle azaldığını ifade etti.

Canlı türlerinin neslinin hızla tükendiğine işaret eden Guterres, ''Bir milyon canlı türü yok olma riskiyle karşı karşıya.'' dedi.

Guterres, ormanlarının tahribinin ve iklim değişikliğinin dünyanın yaşam ağını yok ettiğini ve insanlığın da bu kırılgan ağın parçası olduğunu söyledi.

Biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlerin insanlığın refahı için son derece önemli olduğunu kaydeden Guterres, "Doğanın bozulması, sadece çevresel bir sorun değil, ekonomi, sağlık, sosyal adalet ve insan hakları gibi alanları da ilgilendiriyor. Doğal kaynakları yok etmek jeopolitik gerilimleri ve çatışmaları artırabilir.'' uyarısı yaptı.

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