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Dünya

BM'den Kazakistan'a ''mavi baret'' tepkisi

Birleşmiş Milletler (BM), Kazakistan'da göstericilere müdahale eden güvenlik güçlerinin, BM barış gücü askerlerince kullanılan, BM ambleminin olduğu mavi baretleri takmasına tepki gösterdi.

AA10 Ocak 2022 Pazartesi 23:51 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 23:51
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BM Genel Sekreteri Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, "BM barış gücü misyonlarına katkıda bulunan ülkeler, BM'ye ait rütbe ya da sembolleri ancak BM barış gücü misyonlarını yerine getirirken kullanabilir. Bu konu hakkındaki endişemizi Kazakistan misyonuna doğrudan ilettik ve sorunun çözüldüğüne dair güvence aldık." dedi.

Kazakistan'daki protestolarda göstericilere müdahale eden güvenlik güçlerinin BM barış gücü askerleri tarafından kullanılan mavi baretler taktığı görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

- Kazakistan'daki olaylar

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protesto gösterileri, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi ve silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi, güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Olaylarda şimdiye kadar gözaltına alınan kişi sayısı ise 8 bine yaklaştı.

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