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Dünya

BM'den kritik 'Gazze' açıklaması: Durum daha kötüleşiyor

Birleşmiş Milletler'e bağlı UNRWA, Gazze'deki yardımların kesilmesinin ardından tedarik stoklarının hızla tükenmekte olduğunu ve durumun daha da kötüleştiğini bildirdi.

AA6 Nisan 2025 Pazar 19:40 - Güncelleme:
BM'den kritik 'Gazze' açıklaması: Durum daha kötüleşiyor
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UNRWA'nın X hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bir ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'ne insani yardım ve ticari malzeme girişini engellediğine dikkati çekildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"UNRWA ekipleri elinde kalan malzemelerle yardımları ulaştırmaya devam ediyor ancak stoklar tükenmeye yüz tuttu ve durum daha da kötüleşiyor. Ablukanın kaldırılması ve insani yardımların girişine tekrar izin verilmesi gerekiyor."

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı bozarak şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

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