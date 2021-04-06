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Dünya

BM'den Libya açıklaması: Hazırız

BM, Libya'daki ulusal uzlaşı çabalarını desteklemeye hazır olduğunu açıkladı.

AA06 Nisan 2021 Salı 19:43 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 19:43
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Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, Libya'daki ulusal uzlaşı çabalarını desteklemeye hazır olduklarını açıkladı.

Kubis, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) Facebook sayfasında yayınlanan açıklamasında, Libya'da insan haklarına dayalı kapsamlı bir uzlaşı sürecine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

BM'nin Libya'daki ulusal uzlaşı çabalarını desteklemeye hazır olduğunu vurgulayan Kubis, ülkede toplumsal barışın tesisine hizmet edecek "Ulusal Uzlaşı Komisyonu"nun kurulmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Libya'da dün toplumsal barış için "Ulusal Uzlaşı Komisyonu" kurulduğu duyurulmuştu. Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi, kurulan komisyonun Libyalıları bir araya getireceğini ve aralarında adaleti sağlayacağını belirtirken, yapısı ve faaliyetlerine ilişkin ise bilgi vermemişti.

BM öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantılarında alınan kararlar uyarınca geçici yönetimin ülkede ulusal uzlaşı konusunda çalışmalar yapması öngörülüyor.

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