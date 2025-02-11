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Dünya

BM'den Libya uyarısı: Güçlü eylem yapılmalı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü William Spindler, Libya'nın doğusunda iki toplu mezarın keşfedilmesi nedeniyle derin endişe duyduğunu belirterek, insan kaçakçılığına karşı daha güçlü eylem çağrısında bulundu.

AA11 Şubat 2025 Salı 15:40 - Güncelleme:
BM'den Libya uyarısı: Güçlü eylem yapılmalı
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Spindler, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Libya'nın doğusunda bulunan toplu mezarlar dolayısıyla derin endişe duyduklarını dile getiren Spindler, insan kaçakçılığına karşı daha güçlü bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Spindler, toplu mezarlarda cansız bedenlerine ulaşılan mağdurların ailelerine ve sevdiklerine taziyelerini iletti.

Bu mezarların keşfedilmesinin, düzensiz göçmenlerin yolculuklarında karşılaştıkları aşırı tehlikelerin trajik bir hatırlatıcısı olduğunun altını çizen Spindler, "Mezarlar, 6 Şubat'ta Ejkhera'daki ve 8 Şubat'ta Alkufra'daki insan ticareti alanlarına yapılan baskınların ardından keşfedildi. Bu baskınlarda sırasıyla 19 ve en az 28 kişinin cesedi bulundu ancak ikinci mezarda 70 kişiye kadar olabileceği düşünülüyor." dedi.

Spindler, çok sayıda düzensiz göçmenin, insan tacirleri tarafından alıkonulduktan ve işkence gördükten sonra Libya yetkilileri tarafından serbest bırakıldığını da söyledi.

Kimlikleri tespit edilen mağdurlar arasında farklı uyruklardan düzensiz göçmenler olduğuna işaret eden Spindler, bu son trajedinin, 29 Ocak'ta Ejkhera'daki bir insan ticareti bölgesinden 259 düzensiz göçmenin kurtarılmasının ardından yaşandığını da hatırlattı.

Spindler, "BMMYK, düzensiz göçmenlerin hayatlarını yeniden kurmaları için yeni fırsatlar, acil insani yardım ve suç şebekelerinin savunmasız insanları fidye ve istismar için sömürdüğü Libya ile göç yolları boyunca temel hizmetlere erişimi savunmaya devam ediyor." diye konuştu.

  • Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
  • BMMYK
  • libya

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