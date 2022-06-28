BM'den Libya'ya 'süreci' hızlandırma çağrısı

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, BM'nin Libya'daki önceliğinin seçim sürecine dönülmesi olduğunu söyledi.

Libya'daki tüm kurumlarının demokratik meşruiyeti konusundaki anlaşmazlıkları çözmenin tek yolunun seçimler olduğunu vurgulayan DiCarlo, Libyalı taraflara seçim sürecini hızlandırma çağrısı yaptı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin (TM) Başkanı Akile Salih, seçimlerle ilgili anayasal çerçeve taslağını görüşmek için 28-29 Haziran'da Cenevre'de bir araya gelecek.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresi 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.