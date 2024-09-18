İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2024 Çarşamba / 15 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,101
  • EURO
    37,9273
  • ALTIN
    2816.71
  • BIST100
    9763.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM'den Lübnan ve Suriye'deki siber saldırılara tepki
Dünya

BM'den Lübnan ve Suriye'deki siber saldırılara tepki

BM: Lübnan ve Suriye'de eş zamanlı çağrı cihazı patlamaları şok edici ve bu patlamaların siviller üzerindeki etkileri kabul edilemez

AA18 Eylül 2024 Çarşamba 16:56 - Güncelleme:
BM'den Lübnan ve Suriye'deki siber saldırılara tepki
ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'daki durumun çok hızlı bir şekilde yayılma riski taşıdığını belirterek, bunu engellemek için tüm çabanın gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Guterres, Geleceğin Zirvesi" ve BM Genel Kurul haftası öncesinde New York'taki gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması olayının ciddiyetini vurgulayan Guterres, özellikle olayın gerçekleşme şeklinin endişe verici olduğunu ifade etti.

Guterres, olayın ardından Lübnan'da durumun çok hızlı bir şekilde yayılma riski bulunduğunu belirterek, "Bunu engellemek için tüm çabanın gösterilmesi gerekiyor." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.